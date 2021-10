​​Έγκριση για τη διεξαγωγή δεύτερου κύκλου έλαβε το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Google Ελλάδας, με τίτλο «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και την υποστήριξη χρηματοδότησης μέσω του Google.org.

Το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», παρέχει στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία για να διδάξουν στους μαθητές και τις μαθήτριες, το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του 2021 το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 3.290 δημόσια σχολεία, 2.950 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί εκπαιδεύτηκαν από το ΙΤΕ, οι οποίοι με τη σειρά τους δίδαξαν 231.350 μαθητές και μαθήτριες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του προγράμματος, σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το 97% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι το πρόγραμμα πρέπει να ενταχθεί στην ύλη του Δημοτικού.

Η διαδικτυακή ασφάλεια, αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για τη νέα γενιά, η οποία μεγαλώνει στο περιβάλλον του διαδικτύου, συχνά χωρίς καθοδήγηση. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες του Ελληνικού Κέντρου ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, το 70% των παιδιών έχει πρόσβαση και κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ηλικία κάτω του επιτρεπτού ορίου. Παράλληλα, το 21% δηλώνει ότι έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση, ενώ άλλο ένα 21% των παιδιών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο.

Αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του ζητήματος αυτού, η Google Ελλάδας παρουσίασε τον κύκλο μαθημάτων «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» – ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που πλαισιώνεται από τεχνικές «παιχνιδοποίησης» (gamification) με τη βοήθεια του Interland, ενός διαδικτυακού παιχνιδιού περιπέτειας που καθιστά τη μάθηση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια και την ψηφιακή ιθαγένεια, διαδραστική και διασκεδαστική.

Το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Google.org, του τομέα φιλανθρωπίας της Google, ενώ το υλικό του συμμορφώνεται πλήρως με το International Society for Technology in Education’s Standards for Students (Διεθνής Φορέας για την Τεχνολογία στα Εκπαιδευτικά Πρότυπα των Μαθητών). Από το 2017 μέχρι σήμερα, εφαρμόζεται σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια χρήστες.

Διαδικασία Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» γίνεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όμως η ύλη του προγράμματος μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εκπαιδευτικούς μεγαλύτερων μαθητών. Κάθε εκπαιδευτικός παρακολουθεί, εντελώς δωρεάν, ένα διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 120 λεπτών, το οποίο τον εισάγει στην ύλη του προγράμματος και στις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα στην τάξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε το https://saferinternet4kids.gr/be-internet-awesome/

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας μια ημερομηνία που τους εξυπηρετεί στη σελίδα: https://saferinternet4kids.gr/calendar/

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν προαπαιτούμενο για τους νέους μας και το διαδίκτυο σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, επικοινωνίας και διάδρασης. Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», και θα ήθελα να συγχαρώ τους φορείς που συνέβαλαν στην υλοποίηση και την επιτυχία του προγράμματος. Υποστηρίζουμε τη διεύρυνση των οριζόντων και τις προοπτικές που φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή, έχοντας ωστόσο πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που σε κάποιες περιπτώσεις εγκυμονεί το διαδίκτυο. Είναι καίριας σημασίας να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να κινούνται με ασφάλεια κατά τις διαδικτυακές αναζητήσεις τους, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω την ψηφιακή τους υπευθυνότητα και να απολαμβάνουν μόνο τα οφέλη των νέων μέσων που έχουμε πια στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ θερμά τους εκπαιδευτικούς μας που συμβάλλουν στην καθοδήγηση των μαθητών και μαθητριών στα μονοπάτια της ψηφιακής εποχής».

Η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου δήλωσε σχετικά: «Οι σημερινοί μαθητές του Δημοτικού θα είναι αύριο οι πολίτες μιας κοινωνίας που θα βασίζεται στην ψηφιακή παιδεία και θα θεωρεί την έλλειψή της ως ένα είδος ‘αναλφαβητισμού’. Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» – που σχεδιάστηκε με υπευθυνότητα, γνώση και ευαισθησία. Μέσα από αυτό, δημιουργούνται στους μικρούς εξερευνητές του ίντερνετ κάποια βασικά αντανακλαστικά σχετικά με την ασφάλειά τους, τα οποία θα τους συνοδεύουν και μελλοντικά, στην ψηφιακή ωριμότητά τους. Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη του προγράμματος και για τη δημιουργική αξιοποίηση των εργαλείων του, που έχουν στόχο να εκπαιδεύουν τα παιδιά και, ταυτόχρονα, να ενημερώνουν τους γονείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δάσκαλοι και κηδεμόνες μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστεί ο αναλφαβητισμός στο διαδίκτυο»Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISL) και Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Πλεξουσάκης είπε σχετικά: «Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, λειτουργεί τα τελευταία έξι χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, μέσω του οποίου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια επιμόρφωσης και αφύπνισης παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η προσπάθεια ενισχύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τη υποστήριξη του ΙΤΕ και της Google, με το πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, που τελεί υπό την έγκριση του Υπ. Παιδείας και παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης. Είμαστε βέβαιοι ότι, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, το πρόγραμμα θα στεφθεί με μεγάλη επιτυχία και θα αγκαλιαστεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.