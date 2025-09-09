Διάφορες φράσεις που αποτυπώνουν με ενάργεια τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον για τα καλά μπει στην καθημερινότητά μας, ακούστηκαν από συμμετέχουσες και συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, σε σεμινάριο με τίτλο «AIπιβίωση – Οδηγός Επιβίωσης στην Εποχή του Α.Ι.», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με εισηγητές τον Μάνο Χατζημαλωνά, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή και TikToker, και τον Δημήτρη Λαζαρίδη, επαγγελματία του μάρκετινγκ και Google Partner.

«Evolve or expire»

«Δεν μπορείς πλέον να μείνεις αναλογικός. Όπως λέω συνήθως, «evolve or expire» (εξελίξου ή «λήγεις»). Χρειάζεται να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα νέα εργαλεία. Όταν το 1870 στην Αγγλία άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι κλωστοϋφαντουργικές μηχανές, εξαγριωμένοι εργάτες έκαναν επιθέσεις στα μηχανήματα από φόβο ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Τελικά, αυτοί που έμαθαν να χρησιμοποιούν τις μηχανές, όχι απλά δεν έχασαν τη δουλειά τους, αλλά βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής τους. Το ίδιο χρειάζεται να κάνουμε και τώρα. Έχουμε στα χέρια μας κάτι καινούργιο για όλους, οπότε εκκινούμε όλοι από την ίδια αφετηρία και έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε πρωτοπόροι, ασχέτως του πού ζούμε. Η τοποθεσία δεν έχει πια σημασία» είπε ο Δημήτρης Λαζαρίδης, υπογραμμίζοντας και την ανάγκη διαρκούς επικαιροποίησης των τεχνολογικών δεξιοτήτων: «Κάποτε στην Google χρειαζόταν να επικαιροποιώ τις γνώσεις μου κάθε τρία χρόνια. Μετά το διάστημα αυτό πήγε στον έναν χρόνο και πλέον στους έξι μήνες και πιθανότατα θα συντομεύει διαρκώς».

Ορισμένα χρήσιμα εργαλεία

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης παρουσίασε μια σειρά από δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το ChatGPT, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να αναπροσαρμόσουν τα prompts (προτροπές/ερωτήματα/εντολές) τους προς την ΤΝ, ώστε να λαμβάνουν καλύτερα αποτελέσματα, αποφεύγοντας πρώτα από όλα τις πολύ γενικές και ασαφείς ερωτήσεις. «Τα prompts είναι το παν» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, μίλησε για το πώς μπορούν οι χρήστες να προσαρμόσουν τα μοντέλα ΤΝ στις προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα εργαλεία είναι αμέτρητα και ο καθένας/μία θα πρέπει να πειραματιστεί με αυτά, προκειμένου να βρει εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στο προφίλ του/της και σε όσα θέλει να κάνει.

Πρότεινε ακόμη στους συμμετέχοντες να πειραματιστούν πάνω σε εργαλεία όπως το «Manus», το «Freepik AI suite», που -κατά τη γνώμη του- ενώνει σε ένα «σημείο» τις δυνατότητες όλων των προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας, αλλά και το n8n.io, που μπορεί «να λύσει τα χέρια» των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, αυτοματοποιώντας πλήρως μια σειρά από διαδικασίες, από την πραγματοποίηση κρατήσεων για πελάτες που τηλεφωνούν σε ένα εστιατόριο μέχρι την αποστολή προσωποποιημένου email -κι όλα αυτά με φωνή εξαιρετικά ανθρώπινη.

Οι τεράστιες δυνατότητες της ΤΝ και η ψυχική ισορροπία των ανθρώπων

Στις τεράστιες δυνατότητες της ΤΝ και στον θεμελιώδη τρόπο με τον οποίο επηρεάζει -και θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια- μια σειρά από επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των ψυχολόγων, αναφέρθηκε ο Μάνος Χατζημαλωνάς. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η τεχνολογία ευρύτερα, ήδη επηρεάζουν την ψυχική ισορροπία των ανθρώπων, «σε έναν κόσμο που τρέχει γρηγορότερα απ’ το νευρικό μας σύστημα κι εξαντλεί τη συγκέντρωση και την προσοχή».

«Αν δεν μας προλάβει η αλλαγή στο νευρικό σύστημα, θα μας προλάβει η κοινωνική αναταραχή, όταν ενδεχομένως πέντε μεγάλες εταιρείες θα αρχίσουν να απολύουν μαζικά ανθρώπους και να τους αντικαθιστούν με AI Agents (πράκτορες ΤΝ), στην πρώτη μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο» σημείωσε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται να χτίσουμε την ψυχοσωματική μας ανθεκτικότητα. «Έρχονται περιπετειώδεις περίοδοι και πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία, με προετοιμασία και γνώση, χωρίς φόβο αλλά και χωρίς άκρατο ενθουσιασμό» σημείωσε.

Αντίδοτο στις πιέσεις

Ως αντίδοτο στις πιέσεις πρότεινε την ασκούμενη επίγνωση ενός ανθρώπου που μαθαίνει να βλέπει, να αντιστέκεται και να επιλέγει και εισηγήθηκε μια «νέα ασκητική» με τέσσερις πυλώνες:

Πρώτον, την ψηφιακή νηστεία/ αυτορρύθμιση. Η νηστεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συνειδητή αποχή από social media κι οθόνες ανά χρονικά διαστήματα και φέρνει την αυτορρύθμιση: «Όταν κατεβάζουμε ταχύτητες, μειώνουμε ερεθίσματα και εστιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερη «κρίσιμη μάζα εαυτού» βιοχημικά και από το σημείο αυτό της ακεραιότητας, μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι ωφέλιμο τι όχι, τι είναι πρωτεύον για εμάς και τι είναι δευτερεύον και πού θέλουμε να κινηθούμε. Όταν εν ολίγοις ο «λευκός θόρυβος» μειώνεται, τότε βρίσκουμε το σήμα για την επικοινωνία με τον εαυτό μας και τους άλλους» επισήμανε.

Δεύτερον, τη φιλοξενία, ήτοι την καλλιέργεια ουσιαστικών συνδέσεων με άλλους ανθρώπους και διαφορετικές ιδέες, την εξοικείωση με τον ξένο και το ξένο: «Να είμαστε αφυπνισμένοι και λιγότερο «αυτόματοι» στις σκέψεις και τις αντιδράσεις μας. Όταν δεν έχεις ποτέ ξένους στο σπίτι σου, το σπίτι μουχλιάζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον εαυτό» είπε ο Μάνος Χατζημαλωνάς.

Τρίτον, την τέχνη της πραγματοποίησης, που περιλαμβάνει την ηθική δημιουργία, «με φιλότιμο και τιμή. Το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στον κόσμο για να δράσουμε, το να δρούμε με βάση τον αντίκτυπο που θα έχει η όποια δράση μας στους ανθρώπους, το πώς διαχειριζόμαστε τις έννοιες, τον χρόνο και τον χώρο» εξήγησε. Και, τέταρτον, τον αναστοχασμό: «να επιβραδύνουμε για να συλλογιζόμαστε ξανά πάνω σε ιδέες και έννοιες» είπε χαρακτηριστικά.

