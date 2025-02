Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Monster Hunter Wilds απέχει μόλις μία εβδομάδα, και η Capcom αποκάλυψε μέσω του X τις παγκόσμιες ώρες διάθεσης της ψηφιακής έκδοσης του παιχνιδιού, καθώς και το πότε θα είναι διαθέσιμο για preload σε Xbox Series X|S, PlayStation 5 και PC μέσω Steam.

Prepare yourself for the digital launch of Monster Hunter Wilds on PS5, Xbox Series X|S, and PC/Steam with this helpful launch map!



Pre-load start times:

PS5: 48 hours prior to launch in each region

Xbox Series X|S & PC/Steam: 2/25, 9pm PT, globally pic.twitter.com/fgBywQpVle