Η Apple ενδέχεται να ανακοινώσει το νέο iPhone SE «το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα», πριν κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το νέο μοντέλο έχει ήδη εμφανιστεί σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ η Apple φαίνεται πως έχει αρχίσει να εξαντλεί τα αποθέματά της από το τρέχον iPhone SE, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για επικείμενη κυκλοφορία.

Το επερχόμενο iPhone SE αναμένεται να έχει σχεδιασμό παρόμοιο με το iPhone 14, διαθέτοντας μεγαλύτερη οθόνη και εγκαταλείποντας το Touch ID υπέρ του Face ID. Επιπλέον, θα είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή A18, ο οποίος θα του επιτρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες Apple Intelligence, σύμφωνα με το Bloomberg. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι το πρώτο iPhone της Apple με ενσωματωμένο μόντεμ κινητής τηλεφωνίας κατασκευασμένο από την ίδια την εταιρεία.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του νέου iPhone SE είναι η προσθήκη θύρας USB-C, κάτι που θεωρητικά σημαίνει ότι η Apple θα μπορεί να το διαθέσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τις πρόσφατες ρυθμίσεις περί κοινών φορτιστών. Οι διαρροές από τον γνωστό χρήστη Majin Bu δείχνουν επίσης ότι το νέο μοντέλο θα διαθέτει μία μόνο πίσω κάμερα.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR