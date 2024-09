Ανακοινώθηκαν λίγες μέρες μετά την παρουσίαση από την Apple οι τιμές του iPhone 16 για την Ελλάδα.

Το πολυπόθητο smartphone ξεκινάει από 979 ευρώ με το High-End μοντέλο, δηλαδή το iPhone 16 Pro Max, να φτάνει τα 2.019 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα οι τιμές έχουν ως εξής:

iPhone 16

iPhone 16 (128 GB) – 979 ευρώ

iPhone 16 (256 GB) – 1.119 ευρώ

iPhone 16 (512 GB) – 1.369 ευρώ

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus (128 GB) – 1.139 ευρώ

iPhone 16 Plus (256 GB) – 1.269 ευρώ

iPhone 16 Plus (512 GB) – 1.529 ευρώ

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro (128 GB) – 1.239 ευρώ

iPhone 16 Pro (256 GB) – 1.369 ευρώ

iPhone 16 Pro (512 GB) – 1.629 ευρώ

iPhone 16 Pro (1 TB) – 1.889 ευρώ

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max (256 GB) – 1.499 ευρώ

iPhone 16 Pro Max (512 GB) – 1.759 ευρώ

iPhone 16 Pro Max (1 TB) – 2.019 ευρώ

Τα χαρακτηριστικά του

Όλες οι εκδόσεις του iPhone 16 διαθέτουν πλέον πλήκτρο δράσης, που μέχρι πρότινος υπήρχε μόνο στα μοντέλα Pro. Το συγκεκριμένο κουμπί επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως ο φακός, η κάμερα ή το Shazam.

Έπειτα, εγκαινιάζεται το κουμπί Camera Control, που διευκολύνει τον έλεγχο της κάμερας. Ο χρήστης με ένα πάτημα αποκτά πρόσβαση στην κάμερα του κινητού και ταυτόχρονα μπορεί να ρυθμίσει τα εφέ και το ζουμ.

Η Apple, προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο την αλληλεπίδραση, διέθεσε τέσσερις διαφορετικούς φακούς: 2x, 1x, 0,5x και έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό macro.

Στο εσωτερικό του, το iPhone 16 διαθέτει τσιπ A18 και A18 PRO που αυξάνουν σημαντικά την επίδοση σε σχέση με τους προκατόχους του, ενώ αναβαθμίζουν και τη συνολική λειτουργικότητα της Siri.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό, το νέο smartphone είναι πιο λεπτό και ελαφρύτερο, ενώ διαθέτει πιο ανθεκτικό γυαλί, που αντέχει ακόμα και στο νερό. Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα, που είναι τα εξής: