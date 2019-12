Αυτό θα είναι το νέο «παλάτι» στο Λίβερπουλ και δεν θα είναι... κόκκινο

Ένα νέο «στολίδι» αναμένεται να έχει σε λίγο καιρό το μεγάλο λιμάνι της Αγγλίας, το Λίβερπουλ. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι... κόκκινου χρώματος, αλλά μπλε. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νέο γήπεδο της Έβερτον, που θα έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών και το οποίο πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να γίνει πραγματικότητα.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση πρόσληψης του Κάρλο Αντσελότι στην τεχνική ηγεσία, η διοίκηση των «ζαχαρωτών» είχε ακόμη μια ευχάριστη είδηση να δώσει στους οπαδούς της ομάδας ενόψει των Χριστουγέννων. Αυτή αφορά την κατάθεση των σχεδίων στην Πολεοδομία του Λίβερπουλ για το νέο γήπεδο, που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Μπράμλεϊ-Μουρ Ντοκ.

???? | More images of the stunning design we have planned for Bramley-Moore Dock. ????

Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει... στις ράγες ένα από τα πιο κομβικά έργα για κάθε σύλλογο. Μάλιστα, το επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι το νέο «σπίτι» της Έβερτον θα έχει σχεδόν 13.000 περισσότερες θέσεις από το «Γκούντισον Παρκ».

Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, το γήπεδο πρόκειται να έχει τεράστια επίδραση στο βόρειο κομμάτι της πόλης, αρχίζοντας από την αναδιαμόρφωση των αποβαθρών του λιμανιού, ενώ παράλληλα θα τονωθεί και η αγορά στο σημείο.

Περίπου 1.200.000.000 ευρώ υπολογίζεται να είναι η ενίσχυση που θα προσφερθεί στο Λίβερπουλ, βάσει των θέσεων εργασίας που πρόκειται να ανοίξουν -γύρω στις 15.000- και της επισκεψιμότητας που θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς υπολογίζονται γύρω στους 1.400.000 επισκέπτες ετησίως.

Με το που γίνει η μετακόμιση της Έβερτον, τότε θα ανοίξει και η απόσταση μεταξύ των δύο γηπέδων των μεγάλων αντιπάλων της πόλης, καθώς αυτήν τη στιγμή η έδρα της Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά σε αυτήν των «ζαχαρωτών» (κοντά στα 900 μέτρα). Η νέα απόσταση μεταξύ των δύο εδρών θα αυξηθεί περίπου στα 4 χιλιόμετρα.

???? | We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!

A detailed planning application will be submitted today. ???? #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr

— Everton (@Everton) December 23, 2019