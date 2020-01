Συγκλονιστικό βίντεο με τον πρώην NBAer, Ντελόντε Ουέστ, να δέχεται χτυπήματα στη μέση του δρόμου

Τον κατήφορο έχει πάρει η ζωή του Ντελόντε Ουέστ, ο οποίος περιπλανιέται άστεγος στην Ουάσινγκτον, ενώ κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει να τον χτυπούν στη μέση του δρόμου.

Ο άλλοτε ΝΒΑer βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε κερδίσει 16 εκατομμύρια δολάρια, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί άστεγος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6 — Measha⚡ (@N90sKindOfWorld) 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Ντελόντε Ουέστ αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα με αποτέλεσμα η ζωή του να βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Μάλιστα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας δύο βίντεο που δείχνουν την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt — Maybe: Damani (@damani_givens) 21 Ιανουαρίου 2020

Στο πρώτο φαίνεται να τον χτυπούν μέσα στη μέση του δρόμου, ενώ κάποιος που πλησίασε να του μιλήσει, μετά βίας καταλάβαινε τι απαντούσε. Μόνο ότι κάποιος τον απείλησε με όπλο, χωρίς να διευκρινίζει τους ακριβείς λόγους.

Over the past several hours I have talked with many who are willing to help - please read and embrace Jameer’s wisdom - we are reaching out to our basketball network to get the professional help Delonte needs. This is so very painful. https://t.co/8IAuTdzCc9 — Phil Martelli (@PhilMartelli) 21 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: gazzetta.gr