Πριν από λίγες ημέρες ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας έκανε το μεγάλο βήμα και από τον Ατρόμητο μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο νεαρός στόπερ αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα τα δοκιμαστικά της Γερμανική ομάδας ξεκίνησε την παρουσία του στους Βαυαρούς με ιδανικό τρόπο.

Ο Καρανδρίκας ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Μπάγερν Μονάχου Κ19, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, απέναντι στην Άιντραχτ 1949.

Είναι αξιοσημείωτο πως μόλις την περασμένη εβδομάδα μετακόμισε στο Μόναχο και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του αμέσως.