Πριν από λίγες ημέρες ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρανδρίκας έκανε το μεγάλο βήμα και από τον Ατρόμητο μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου.
Ο νεαρός στόπερ αφού πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα τα δοκιμαστικά της Γερμανική ομάδας ξεκίνησε την παρουσία του στους Βαυαρούς με ιδανικό τρόπο.
Ο Καρανδρίκας ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Μπάγερν Μονάχου Κ19, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, απέναντι στην Άιντραχτ 1949.
Είναι αξιοσημείωτο πως μόλις την περασμένη εβδομάδα μετακόμισε στο Μόναχο και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του αμέσως.
Matchday! ⚽️🔴— BayernLux News (@BayernLuxNews) August 2, 2026
Unsere U19 startet ins erste Pflichtspiel der Saison – mit dieser Startelf geht’s los!
📋 XI: Heo, Moumouni, Nuraj, Karandrikas, Gashi, Horoszczak, Afanou, Snip, von Taube, Schaff, Hentcho Nseke
🔄 Bank: Nadler, Horvath, Imade, Babl, Schreyer, Maric, Hentcho…