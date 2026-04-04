Με κόσμο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα των play off της Super League.

Οι φίλοι της Ένωσης, θα δώσουν το απόγευμα το παρών στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ώστε να «ντοπάρουν» ψυχολογικά την ομάδα ενόψει του μεγάλου ντέρμπι.

«Μαζευόμαστε όλοι έξω από το γήπεδο μας, για να εμψυχώσουμε παίκτες και προπονητή στην τελευταία προπόνηση της ομάδας», αναφέρει σχετικά η Original.

Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα όσο και ο Μπαρνάμπας Βάργκα θα είναι κανονικά στην διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση.

Ο Μεξικανός μέσος επέστρεψε χωρίς προβλήματα από τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ούγγρος φορ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δείχνει έτοιμος.

Αντίθετα, ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει για το ντέρμπι τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος είναι τιμωρημένος.