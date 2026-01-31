Το δράμα της Φιορεντίνα συνεχίζεται καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Νάπολι, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Serie A και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι Ναπολιτάνοι άνοιξαν το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Βεργκάρα και στο 23′ άγγιξαν και το 2-0 με το παραλίγο αυτογκόλ του Κομούτσο, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι στην προσπάθειά του να απομακρύνει.

Αμέσως μετά, στο 25′, είχαν δοκάρι οι «βιόλα» με τον Πίκολι και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49′, ο Γκουτιέρες με ωραίο πλασέ έκανε το 2-0 για τη Νάπολι.

Το μόνο που κατάφερε η Φιορεντίνα στη συνέχεια ήταν να μειώσει σε 2-1 στο 57′ με τον Σόλομον και με μόλις 17 βαθμούς παραμένει στη 18η θέση, στο -1 από τη Λέτσε που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Νάπολι είναι στην 3η.