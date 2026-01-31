Τρέλα Ηλιόπουλου

Η ΑΕΚ προχωράει τελικά στην απόκτηση του Σαχαμπό και ο Ηλιόπουλος τινάζει τη μπάνκα στον αέρα. Με το deal με τη Σταντάρ Λιέγης να κλείνει στα 2 εκατ. ευρώ, η Ένωση έδωσε συνολικά 9 στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για να ενισχύσει το ρόστερ της. Πρόκειται για ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της για χειμερινή μεταγραφική περίοδο και έρχεται να προστεθεί σε όσα είχαν δοθεί το καλοκαίρι. Λεφτά που δείχνουν την τρέλα του Ηλιόπουλου, ο οποίος θέλει όσο τίποτα άλλο το πρωτάθλημα και παράλληλα απαντάει με τον καλύτερο τρόπο σε όσους κρατούσαν μικρό καλάθι επειδή τον περσινό Ιανουάριο ήταν λίγο… σφιχτός.

Τα έδωσε λόγω Ριμπάλτα

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έδωσε 9 εκατ. ευρώ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου πάντως δεν πρέπει να πιστωθεί αποκλειστικά στον Ηλιόπουλο. Πρέπει να πιστωθεί και στον Ριμπάλτα γιατί αν δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ σε απόλυτο βαθμό, δεν θα είχαν ξοδευτεί τόσα χρήματα. Ο Ηλιόπουλος είδε το εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας που είχε ο Ριμπάλτα στις μεταγραφές του καλοκαιριού, είδε ότι έκανε σωστή επιλογή προπονητή, οπότε κατάλαβε ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του. Και αυτή δεν πρέπει να τη δείχνεις μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις, όπως έκανε ο ιδιοκτήτης της Ένωσης.

Σε ετοιμότητα στον Ολυμπιακό

Στον Ολυμπιακό θα γίνει τελικά προσπάθεια για απόκτηση επιθετικού στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου καθώς ο Γιάρεμτσουκ αποχωρεί. Μέχρι και τρεις παίκτες, όπως σημείωνα και χθες, θα κυνηγήσουν οι «ερυθρόλευκοι»: Επιθετικό, χαφ και στόπερ. Δεν θα είναι φυσικά εύκολο καθώς ο χρόνος πιέζει, στον Πειραιά όμως έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα αν το αποφασίσουν. Από εκεί και πέρα, φυσικά, θα παίξει ρόλο και το τι θα πει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ήθελε αλλαγές στο ρόστερ μέσα στη σεζόν. Το σίγουρο είναι πως τα τελευταία 24ωρα της μεταγραφικής περιόδου θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους νταμπλούχους.

Περίμενε περισσότερα ο Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ τα έχει τα παράπονά του για τις κινήσεις της διοίκησης στη μεταγραφική περίοδο. Οι «πράσινοι» έχουν ξοδέψει λεφτά, αρκετά λεφτά, αλλά πάνε στον πρώτο ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ με μικρότερη ενίσχυση από ό,τι περίμενε ο προπονητής. Με τους Τεττέη και Παντελίδη να έχουν κλείσει εδώ και μήνες, ο Μπενίτεθ περίμενε ότι μέσα στον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός θα ήταν πιο δραστήριος, πιο γρήγορος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει καθώς οι υπεύθυνοι ακόμη ψάχνουν παίκτες και ο Ισπανός δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με αυτή την κατάσταση.

Σε αδιέξοδο ο Αταμάν

Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό ήρθε η νίκη επί της ουραγού Βιλερμπάν, ήρθαν όμως ξανά και οι δηλώσεις του Αταμάν κατά των παικτών του. Για πολλοστή φορά τις τελευταίες εβδομάδες ο Τούρκος τα χώνει στους παίκτες του αλλά βελτίωση δεν υπάρχει. Αν ο Αταμάν το έκανε αυτό σαν τακτική για να προκαλέσει κάποια αντίδρασή τους, να θίξει τον εγωισμό τους, τότε δεν έπιασε. Μάλλον χειρότερα έγιναν τα πράγματα, οπότε έχει και περισσότερη δουλειά να κάνει για να διορθώσει τα πράγματα. Στο κάτω-κάτω, δεν είναι ακριβοπληρωμένοι μόνο οι παίκτες αλλά και ο προπονητής, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθεί μια τακτική που δεν του βγαίνει και επιμένει στο ίδιο μοτίβο.

Η ίδια ιστορία ξανά

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν φυσικά ο αποδέκτης των δηλώσεων του Αταμάν μετά το ματς με τη Βιλερμπάν, με τον Παναθηναϊκό να ζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την ίδια κατάσταση. Το 2023-24, πρώτη σεζόν του Τούρκου στην ομάδα, υπήρχε θέμα με τον Βιλντόζα. Το 2024-25 υπήρχε πρόβλημα με τον Μπράουν και φέτος υπάρχει με τον Σορτς. Αν εξαιρέσουμε την τριάδα Σλούκα – Ναν – Γκραντ στα γκαρντ που δεν αμφισβητείται, με τον αμέσως επόμενο στην ιεραρχία υπάρχει πάντα πρόβλημα και δεν μπορεί να είναι τυχαίο πλέον. Οι παίκτες αλλάζουν κάθε χρόνο και το πρόβλημα παραμένει, άρα μήπως δεν είναι θέμα των παικτών;