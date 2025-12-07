Ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με το ξεκίνημα του ματς, ο Λεβαδειακός όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και με το τελικό 1-1 παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους καθώς κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 7ο λεπτό. Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μεντιέτα ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω στη γραμμή και ο Αλάγκμπε ήταν εκεί που έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν στα επόμενα λεπτά την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση, οι Αρκάδες όμως αμύνονταν σωστά και στο 28′ είχαν ευκαιρία με τον Μακέντα αλλά ο Λοντίγκιν βγήκε εγκαίρως και κατάφερε να απομακρύνει.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε την καλύτερή της στιγμή στο πρώτο ημίχρονο στο 41′ με το διαγώνιο σουτ του Πεντρόσο αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε, με τους Βοιωτούς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο δεύτερο μέρος, χωρίς όμως να έχουν ευκαιρίες.

Ο προπονητής τους άρχισε, επομένως, τις αλλαγές μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ψάχνοντας τη λύση και στο 70′ η ομάδα της Λιβαδειάς είχε ευκαιρία με την κεφαλιά του Όζμπολτ που έφυγε λίγο άουτ, μετά τη σέντρα του Λαγιούς. Δεν έγινε το 1-1 εκεί, έγινε όμως λίγα λεπτά μετά.

Στο 76′ ο Τσάπρας βρήκε τον Όζμπολτ και αυτός έστρωσε για τον Μπάλτσι που με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. Και από τη στιγμή που έγινε το 1-1, ο Λεβαδειακός συνέχισε με στόχο και το δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη, ο Όζμπολτ όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε στο 86′ ενώ αμέσως μετά, στο 87′, ο αμαρκάριστος Μάγκνουσον έστειλε τη μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Οι φιλοξενούμενοι το πάλεψαν μέχρι το τέλος, η μπάλα όμως έφυγε λίγο άουτ μετά το σουτ του Καλτσά στο 95′ και το 1-1 δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό.

Αστέρας Τρίπολης (Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (80′ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80′ Τζανδάρης), Εμμανουηλίδης (84′ Καλτσάς), Κέτου, Μεντιέτα (67′ Μούμο), Μακέντα (67′ Τζιοακίνι).

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ, Πεντρόσο (61′ Μπάλτσι), Παλάσιος (92′ Μανθάτης), Βέρμπιτς (61′ Λαγιούς), Όζμπολτ.