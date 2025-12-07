Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του Αστέρα Τρίπολης και το μυαλό των παικτών δεν είναι στο ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε από παθολογικά αίτια η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά.

Η ομάδα της Αρκαδίας υποδέχεται σε λίγη ώρα (7/12, 17:00) τον Λεβαδειακό για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το μυαλό όλων στις τάξεις της όμως μάλλον δεν είναι στο ποδόσφαιρο αλλά στον Σιλά που ζει ένα δράμα.

Η σύζυγος του διεθνή ποδοσφαιριστή από τη Γουινέα πέθανε από παθολογικά αίτια και ο ίδιος είναι, φυσικά, δίπλα στην οικογένειά του και όχι στην αποστολή της ομάδας, με την ΠΑΕ να εκφράζει την οδύνη της μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Αυτή, αναφέρει τα εξής: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Courage, frère!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».