Η Φιορεντίνα είναι στην τελευταία θέση της Serie A παραμένοντας χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 14 αγωνιστικές και οι οπαδοί της τα έβαλαν ακόμη και με τα παιδιά των παικτών, στέλνοντας ανατριχιαστικά μηνύματα στις συζύγους τους.

Η φετινή σεζόν δεν άρχισε καθόλου καλά για τους «βιόλα» και συνεχίζεται ακόμη χειρότερα καθώς μετά τις πρώτες 14 αγωνιστικές του πρωταθλήματος δεν έχουν νίκη και βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο υποβιβασμού στη Serie B να μοιάζει πιθανό.

Η αλλαγή προπονητή, με τον Στέφανο Πιόλι να απολύεται και τον Πάολο Βανόλι να τον αντικαθιστά, δεν έφερε -τουλάχιστον προς το παρόν- κάποια βελτίωση στην ομάδα και οι οπαδοί… ξέφυγαν εντελώς μετά την ήττα και από τη Σασουόλο, με 3-1, το Σάββατο (6/12).

«Να πεθάνουν τα παιδιά σας από καρκίνο», ήταν το μήνυμα που δέχθηκαν μέσω των social media οι σύζυγοι των παικτών και έχουν ήδη κινηθεί νομικά, με τη Φιορεντίνα να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι θα υπάρξει απόλυτη προστασία για τους παίκτες και τις οικογένειές τους και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να συνεχίσει να γράφει… κατάρες στα social media.

Η ομάδα της Φλωρεντίας, η οποία πρόσφατα ηττήθηκε με 0-1 από την ΑΕΚ για το Europa Conference League, θα υποδεχθεί την Πέμπτη (11/12) τη Ντιναμό Κιέβου και τρεις μέρες μετά, στις 14/12, θα φιλοξενήσει την προτελευταία Ελλάς Βερόνα για τη 15η αγωνιστική της Serie A.