Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού αλλά συνεχίζει να είναι το βασικό θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ, με τον αναλυτή του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, να αναφέρεται στο μέλλον του και στο πώς θα μπορούσε να πάει στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν αρχίσει τα σενάρια για το μέλλον του Greek Freak και το κακό ξεκίνημα των Μιλγουόκι Μπακς στη φετινή σεζόν έχει ως αποτέλεσμα η σχετική συζήτηση να συνεχίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Γουίντχορστ, αναλυτής του ΝΒΑ για το ESPN, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετακίνησης του Αντετοκούνμπο στους Λέικερς.

«Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς «ανταλλάξτε με στους Λέικερς», θα γίνει Λέικερ. Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει «κάντε με Λέικερ», ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί… Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή», είπε αρχικά ο Γουίντχορστ και συνέχισε.

«Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων picks τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει pick; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν».