Η Marca σχολίασε την εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς και τη νίκη της ΑΕΚ, στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το ενδιαφέρον των Ισπανών για την αναμέτρηση ήταν αυξημένο, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν δύο πρόσωπα με παρελθόν στη Ρεάλ Μαδρίτης: ο Λούκα Γιόβιτς, που φόρεσε τη φανέλα της, και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε διατελέσει τεχνικός της «Βασίλισσας».

«Με τον στρατιώτη Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ». Το ισπανικό μέσο προσθέτει πως ο Σέρβος φορ «έδειξε τον παλιό του εαυτό» και «φόρεσε τη στολή του στρατιώτη και πολέμησε μέχρι τέλους για τη νίκη».