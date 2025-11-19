Υπό έρευνα είναι ο Τζόναθαν Μπάρνετ, πρώην μάνατζερ του Γκάρεθ Μπέιλ μεταξύ άλλων, καθώς κατηγορείται για βιασμό, βασανιστήρια και trafficking.

Ο Μπάρνετ έχει εκπροσωπήσει μέσα στα χρόνια πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλά γνωστά ονόματα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει αυτό του Μπέιλ, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα σε Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης. Με δεδομένο, επομένως, ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ισχυρούς μάνατζερ στο ποδόσφαιρο, προκαλεί σάλο το θέμα που έχει ξεσπάσει με τον ίδιο αρνητικό πρωταγωνιστή.

Συγκεκριμένα, ο Μπάρνετ κατηγορήθηκε από μια γυναίκα ότι τη βίασε 39 φορές συνολικά, ότι τη βασάνιζε από το 2017 μέχρι το 2023, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και την κατηγορία του trafficking. Κατηγορίες που έχουν προκαλέσει σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου και στο βρετανικό Τύπο, ο οποίος ασχολείται εκτενώς με το θέμα.

Η έρευνα άρχισε στις ΗΠΑ αλλά για το θέμα έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές Αρχές και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Μπάρνετ να αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία και να υποστηρίζει πως είναι αθώος.

Η γυναίκα που κατηγορεί τον Μπάρνετ ονομάζεται Τζέιν Ντο και υποστηρίζει πως ο ποδοσφαιρικός μάνατζερ, ο οποίος το 2019 ήταν ο πιο ισχυρός σύμφωνα με το Forbes, τη μετέφερε από την Αυστραλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και τη βίασε 39 φορές.

Η πρώτη φορά, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει το θύμα, ήταν το 2017 σε ξενοδοχείο του Λονδίνου και ακολούθησαν οι υπόλοιπες στα επόμενα έξι χρόνια, στα οποία ο Μπάρνετ την αντιμετώπιζε σαν… σκλάβα του σεξ. Όπως αναφέρει η Daily Mail, στα σχετικά έγγραφα αναφέρεται πως ο Μπάρνετ παραδέχεται πως κατέβαλε ποσό μεγαλύτερο του ενός εκατ. λιρών στην καταγγέλουσα για να μην αποκαλύψει τίποτα μετά τη «συναινετική προσωπική τους σχέση».