Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος της Τσέλσι, Όσκαρ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σάο Πάολο και πλέον αναμένεται να σταματήσει την καριέρα του, αφού οι γιατροί εντόπισαν πρόβλημα στην καρδιά του.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος έχασε τις αισθήσεις του καθώς έκανε ποδήλατο, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι πηγές αναφέρουν πως έμεινε αναίσθητος για δυο λεπτά, και, έπειτα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Einstein Israelita του Σάο Πάολο για περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί, οι ιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ διαγνώστηκε πως πάσχει από καρδιακά προβλήματα.