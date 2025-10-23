Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στο Ντε Κάιπ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στο Ρότερνταμ η βροχή είναι καταρρακτώδης όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης του παιχνιδιού.

Ο τυφώνας «Μπέντζαμιν» έκανε άνω-κάτω το πρόγραμμα, καθώς ο αγώνας που θα άρχιζε στις 19:45 μετατέθηκε αρχικά για τις 17:00 και τελικά για τις 22:00. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές όταν γίνει η σέντρα.

Στο Ρότερνταμ η βροχή είναι καταρρακτώδης αυτή τη στιγμή, περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, με τη Φέγενορντ να έχει αποφασίσει, για λόγους ασφαλείας, να ανοίξει μετά τις 21:00 τις θύρες στο πάνω διάζωμα του γηπέδου.

Στις εξέδρες του Ντε Κάιπ αναμένεται να βρεθούν και 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει 3 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές.