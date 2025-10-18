Ο Ολυμπιακός πήρε εύκολη νίκη με 2-0 επί της ΑΕΛ εκτός έδρας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του μετά τη λήξη.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα τρίποντα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και έχουν, πλέον, μπροστά τους το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική του Champions League. Παιχνίδι που δεν θα εξελιχθεί καθόλου καλά αν οι Πειραιώτες αγωνιστούν όπως στο πρώτο ημίχρονο στη Λάρισα, σύμφωνα με τον προπονητή τους.

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε κι άλλα, ωστόσο, αν δούμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου νομίζω πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Μάνσα που πήρε θέση βασικού.

«Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, γιατί έχει ξαναπαίξει και στο Κύπελλο. Ήταν ένα πράγματα που θα μπορούσαν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα. Ήταν πολύ καλός, στάθηκε πολύ καλά δίπλα στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός στην άμυνα, κίνησε καλά τη μπάλα και ήταν από τα λίγα πράγματα που μου άρεσαν σήμερα», ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού και όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο ετοιμότητας του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, έδωσε την ακόλουθη απάντηση.

«Δεν γνωρίζω, αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν 8 γκολ»!