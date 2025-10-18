Με τον Ελ Κααμπί να σκοράρει με υπέροχο τακουνάκι και στη συνέχεια με πέναλτι, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με το εύκολο 2-0 επί της ΑΕΛ εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο έκανε την πρώτη του φετινή εμφάνιση ο Γιάρεμτσουκ, έχοντας πλέον μπροστά του το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα.

Ο αγώνας δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα για τους πρωταθλητές καθώς πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό είχαν πάρει το προβάδισμα: Ο Ποντένσε έδωσε στον Ορτέγκα, αυτός έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ελ Κααμπί με πολύ ωραίο τακουνάκι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 10′, ο Μαροκινός πήγε για νέα γκολάρα, αυτή τη φορά με ανάποδο ψαλίδι μετά τη σέντρα του Ποντένσε, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, για να ακολουθήσει στο επόμενο λεπτό η γυριστή κεφαλιά του ίδιου παίκτη μετά τη σέντρα του Γιαζίτσι αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με λίγα λόγια, είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού ενώ αυτή του Στέλιου Μαλεζά είχε πολλά προβλήματα και στο 21′ προστέθηκε ακόμη ένα καθώς ο Παπαγεωργίου αποχώρησε λόγω τραυματισμού, αφήνοντας τη θέση του στον Παπαγεωργίου.

Όπως και να έχει, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανέβουν στη συνέχεια, να πάρουν μέτρα και για να γίνουν απειλητικοί αλλά δεν τα κατάφεραν και πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Πειραιώτες έβαλαν βάσεις νίκης. Αφού, πρώτα, έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 39′ με το πλασέ του Ελ Κααμπί, μετά την πάσα του Τσικίνιο, που έφυγε άουτ, ήρθε το γκολ στο 44′.

Ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Κοβάτσεβιτς και ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-2, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 0-3 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε το πλασέ του Μαροκινού φορ ενώ αυτό του Ποντένσε έφυγε λίγο άουτ.

Το παιχνίδι πήγαινε ακριβώς όπως ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε την κατάσταση και άρχισε τις αλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα στον Γιάρεμτσουκ να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση για τη φετινή σεζόν, αντικαθιστώντας τον Ελ Κααμπί.

Σε αντίθεση με το πρώτο 45λεπτο, στο δεύτερο δεν υπήρχαν καλές φάσεις καθώς ο ρυθμός είχε πέσει, γεγονός πάντως που δεν ενόχλησε τον Ολυμπιακό καθώς επέστρεψε… ξεκούραστα στις νίκες, περιμένει να δει τι θα γίνει την Κυριακή (19/10) στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και στρέφει, πλέον, την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Champions League.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός, Μούργος, Πασάς (58′ Τούπτα), Ουάρντα (58′ Γκάρατε).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα (59′ Μπρούνο), Σιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Έσε, Γιαζίτσι (59′ Καμπελά), Τσικίνιο (72′ Νασιμέντο), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72′ Γιάρεμτσουκ).