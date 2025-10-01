Με γκολ των Κορτές και Φίλη ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ που έπαιζε με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό και έκανε το 2×2 στο Youth League.

Μετά τη νίκη επί της Πάφου στην πρεμιέρα, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στο Λονδίνο με στόχο να δείξουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν και να νικήσουν οποιαδήποτε ομάδα και τα κατάφεραν για ακόμη μία φορά.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου μπήκε καλά στο παιχνίδι και στο 15ο λεπτό απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κόπλεϊ για φάουλ στον Λιατσικούρα. Οι οιωνοί ήταν πολύ καλοί, επομένως, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν άργησε να ανοίξει το σκορ.

Στο 21′ ο Ρολάκης εκτέλεση φάουλ και ο Κορτές νίκησε τον Πόρτερ για το 0-1, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν με στόχο και το 2ο γκολ, το οποίο πέτυχαν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 37′ με τον Φίλη.

Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες με τους Κορτές και Ρολάκη για να πετύχει και τρίτο γκολ αλλά δεν το έκαναν, με την Άρσεναλ να προσπαθεί να αντιδράσει στο β’ μέρος και να μειώνει σε 1-2 στο 83′ με τον Ουγκουναϊκέ. Οι Άγγλοι πίεσαν για την ισοφάριση και είχαν ευκαιρία στο 93′ με την εκτέλεση φάουλ του Κλαρκ αλλά ο Καμπαγιοβάνης απέκρουσε, με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη.