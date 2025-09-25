Η Ουτρέχτη και η Λιόν αναμετρώνται για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, λίγες ώρες πριν την έναρξη όμως αποφάσισαν να… αναμετρηθούν και οι οπαδοί τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρά επεισόδια.

Όπως αναφέρουν τα ολλανδικά ΜΜΕ, στο κέντρο της πόλης υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ολλανδούς και Γάλλους οπαδούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τραπέζια, καρέκλες, καπνογόνα και άλλα αντικείμενα.

Η κατάσταση θα μπορούσε εύκολα να ξεφύγει εντελώς αν δεν υπήρχε η άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε και σε συλλήψεις, καταφέρνοντας να ηρεμήσει την κατάσταση.