Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο κύπελλο Ελλάδας καθώς με δύο γκολ του Ταρέμι νίκησε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε ικανοποιημένος από όσα είδε.

Λίγες μέρες μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στο θεσμό του κυπέλλου και το έκαναν με νίκη στην Τρίπολη επί του τοπικού Αστέρα. Μια νίκη που είναι και το μόνο που κρατάει ο προπονητής τους, όπως τόνισε στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με το ντέρμπι της Λεωφόρου.

«Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του.