Την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο κύπελλο Ελλάδας πέτυχε η Ελλάς Σύρου, η οποία υποδέχθηκε το Αιγάλεω στο νέο γήπεδό της στην Ερμούπολη και επικράτησε με 3-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με το γκολ του Βερνάρδου, για να ακολουθήσει το 2-0 στο 35′ με τον Κόλα, την ίδια ώρα που οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν αλλά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

Η κατάσταση δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ελλάς Σύρου να παραμένει καλύτερη και να φτάνει στο 3-0, το οποίο έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με το πέναλτι του Τριμμάτη στο 67′.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη για την Ελλάς Σύρου στο κύπελλο και έχει 3 βαθμούς πλέον ενώ το Αιγάλεω παραμένει χωρίς βαθμό καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί εντός έδρας από την ΑΕΚ.