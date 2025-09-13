Το ντεμπούτο του Άγγλου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα καθώς ήρθε η ήττα με 3-0 από την Άρσεναλ στο Emirates για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Από την έναρξη του παιχνιδιού οι Λονδρέζοι πατούσαν καλύτερα, είχαν τον έλεγχο και από το 32ο λεπτό είχαν και το προβάδισμα με το μονοκόμματο σουτ του Θουμπιμέντι εκτός περιοχής. Το 1-0 ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως άλλαξε.

Στο 46′ ο Έζε έφυγε στην πλάτη του Σαβόνα και έκανε το γύρισμα για τον Γιόκερες που έγραψε το 2-0, με τη Φόρεστ να προσπαθεί να αντιδράσει και να αγγίζει το γκολ στο 52′ με τον Γουντ που σημάδεψε το δοκάρι. Δοκάρι είχαν στη συνέχεια και οι «κανονιέρηδες» σε διαγώνιο σουτ του Γιόκερες, με το σκορ να παραμένει στο 2-0.

Στο 79′, όμως, έγινε το 3-0 με την κεφαλιά του Θουμπιμέντι, με την Άρσεναλ να παίρνει εύκολα το τρίποντο ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει 4 βαθμούς μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές.