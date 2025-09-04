Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν απασχολεί μόνο την Ευρπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ αλλά και την… Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς μετά τη μετγραφή του Ίλια Ζαμπάρνι υπάρχει θέμα στα αποδυτήρια λόγω και της παρουσίας του Ματβέι Σαφόνοφ.

Η γαλλική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει για πρώτη φορά το Champions League την περασμένη σεζόν, κάνοντας τρεμπλ τελικά, όχι μόνο επειδή ήταν η καλύτερη στο γήπεδο αλλά και επειδή είχε εκπληκτικό κλίμα στα αποδυτήρια, όπως είχε πει ο Λουίς Ενρίκε. Αυτό, όμως, δοκιμάζεται τώρα…

Οι Παριζιάνοι δεν έκαναν πολλές μεταγραφές, ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκαν όμως είναι ο Ζαμπάρνι, ο οποίος είναι ουκρανικής καταγωγής. Γεγονός που τον κάνει να μη βλέπει και με τόσο καλό μάτι τον τερματοφύλακα Σαφόνοφ, ο οποίος είναι Ρώσος.

Ο Ζαμπάρνι μάλιστα, ο οποίος κόστισε 63 εκατ. ευρώ, σε συνέντευξή του στο ουκρανικό κανάλι Football 360 στο Youtube φρόντισε να κάνει σαφή τα αισθήματά του για τους Ρώσους, όταν αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στη χώρα μου, ένας πόλεμος συνεχίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι Ρώσοι είναι οι επιτιθέμενοι, προσπαθώντας να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν έχω κανέναν δεσμό με τους Ρώσους», ήταν τα λόγια του, για να ερωτηθεί στη συνέχεια για τον Ρώσο συμπαίκτη Σαφόνοφ.

«Όσο για τον συμπαίκτη μου, πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο στην προπόνηση και θα το κάνω για το καλό του συλλόγου. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο», ήταν η απάντηση.

Ο Ρώσος τερματοφύλακας, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο Ουκρανός συμπαίκτης του, με τα γαλλικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι ο Λουίς Ενρίκε θα έχει πολλή δουλειά φέτος για να κρατήσει ήρεμο το κλίμα στα αποδυτήρια.