Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (28/8) τη Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας στη ρεβάνς της νίκης του με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και ο Ρουί Βιτόρια τόνισε πως η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν το προβάδισμα μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και είναι έτοιμοι για τη ρεβάνς, με τον προπονητή τους να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για τον Καλάμπρια και το μέλλον του Ιωαννίδη: «Εμείς οι προπονητές προτιμάμε να έχουμε ένα γκρουπ έτοιμο και να μην υπάρχουν προσθαφαιρέσεις κατά την διάρκεια των αγώνων. Πρέπει να το αποδεχθούμε και είναι φυσιολογικό, όπως είναι η μεταγραφική περίοδος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίκτες που είναι εδώ, βρίσκονται στο 100%, απόλυτα συγκεντρωμένοι κι εγώ θα αποφασίσω σήμερα ποιοι ποδοσφαιριστές ταιριάζουν για το πλάνο μας αύριο, ώστε να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση».

Για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και τα παιχνίδια που θα φέρει το Europa League σε σχέση με το Conference League: «Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα είναι το Europa και εκεί θέλουμε να παίξουμε. Έχουμε φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή στο σύλλογο κι αυτό θα χτιστεί καλύτερα κόντρα σε πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους. Θα κάνουμε τα πάντα για το Europa League, γνωρίζοντας πως έχουμε απέναντί μας ένα πολύ δυνατό αντίπαλο αλλά θα κάνουμε όσα πρέπει για να περάσουμε εμείς».

Για το πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα της Πέμπτης και αν θεωρεί σημαντικό το πρώτο 15λεπτο: «Πάντα θέλουμε να κυριαρχούμε στα παιχνίδια μας. Από την άλλη δεν παίζουμε μόνοι μας, ο αντίπαλος έχει τα δικά του όπλα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να αμυνθούμε. Πρέπει να είμαστε εντάξει με αυτό. Να είμαστε συμπαγείς και να πάρουμε την μπάλα γρήγορα πίσω. Να έχουμε έλεγχο. Έχουμε μια ταυτότητα στα ευρωπαϊκά ματς, έχουμε δείξει τι θέλουμε. Να δείξουμε πως βελτιωνόμαστε. Θέλουμε την μπάλα στα πόδια μας και όταν αυτό δεν γίνεται να την παίρνουμε γρήγορα και να έχουμε φυσιολογικές αντιδράσεις.

Η ομάδα μας έχει πολλούς παίκτες έμπειρους. Δεν νομίζω πως το πρώτο διάστημα του αγώνα θα τους επηρεάσει. Θέλω να πω ευχαριστώ στον δικό μας κόσμο που κάνουν ότι μπορούν για να είναι δίπλα μας. Μπράβο και στους οπαδούς που γεμίζουν τα γήπεδα. Είναι χαρά για τους παίκτες να παίζουν μπροστά σε τόσο κόσμο. Αύριο περιμένω μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τα πρώτα λεπτά. Εμείς, όμως, έχουμε την εμπειρία να αντιδράσουμε σωστά και να βγάλουν το πλάνο μας».