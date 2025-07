Η εικόνα στις εξέδρες στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ήταν τόσο απογοητευτική που η FIFA αποφάσισε να κάνει έκπτωση ακόμη και… 97% στις τιμές των εισιτηρίων για τους ημιτελικούς, ελπίζοντας τα γήπεδα να είναι γεμάτα.

Πριν καν αρχίσει η διοργάνωση υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα ήταν επιτυχημένη. Αφενός επειδή οι αγώνες θα γίνονταν τις ΗΠΑ, μια χώρα που ούτως ή άλλως δεν τα πάει καλά με το άθλημα, αφετέρου επειδή όλοι, λίγο-πολύ, αντιλαμβάνονταν αυτά τα παιχνίδια σαν… φιλικά. Για τις ομάδες που συμμετέχουν, άλλωστε, το βασικό κίνητρο είναι το οικονομικό, όχι το τρόπαιο, η δόξα.

Οι φόβοι, λοιπόν, επαληθεύτηκαν καθώς από την αρχή της διοργάνωσης τα γήπεδα σπάνια είναι γεμάτα και ειδικά στους προημιτελικούς η προπώληση των εισιτηρίων ήταν πιο απογοητευτική από ποτέ. Έτσι, στη FIFA σήμανε συναγερμός και για να αποφύγουν παρόμοιο φιάσκο και στους ημιτελικούς αποφάσισαν να κάνουν τρελές εκπτώσεις στις τιμές.

Συγκεκριμένα, για τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν και Φλουμινένσε – Τσέλσι υπάρχει μείωση στις τιμές των εισιτηρίων μέχρι και 97%, καθώς από τα 473 ευρώ έπεσε στα 13, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να δίνει δωρεάν και από τέσσερα εισιτήρια σε καθέναν από τους 8.000 εθελοντές που εργάζονται για τη διοργάνωση.

Standard admission pricing for FIFA’s Club World Cup semi-final between Chelsea and Fluminense on Tuesday afternoon was reduced to just $13.40 today (Saturday) — having been priced at $473.90 less than 72 hours earlier.



