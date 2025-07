Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα πραγματοποιήθηκε η σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσέλσι και την Παλμέιρας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με τις δύο ομάδες να τιμούν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με ενός λεπτού σιγή.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όπου ο Πέδρο Νέτο της Τσέλσι, κρατώντας μια φανέλα με τα ονόματα του Ζότα και του αδερφού του, απέτισε φόρο τιμής δίπλα στον Έντζο Φερνάντες, εμφανώς συγκινημένος.

A moment of silence for Diogo Jota and his brother Andre 🕯️



Rest in peace. pic.twitter.com/La7F4h5ik5