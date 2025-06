Η Χάποελ Τελ Αβίβ, στην οποία είναι προπονητής ο Δημήτρης Ιτούδης, θα αγωνίζεται στη Euroleague τη νέα σεζόν μετά την κατάκτηση του Eurocup και δημοσιεύματα τη θέλουν να έχει ως στόχο να… σοκάρει τους πάντες αποκτώντας τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Το 2016-17, με τη φανέλα της Οκλαχόμα, ο Αμερικανός γκαρντ αναδείχθηκε MVP του NBA και έγινε ένας από τους μόλις τρεις παίκτες που κατάφερε να ολοκληρώσει σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο… triple double: 31,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 10,4 ασίστ.

Αυτό τα λέει όλα για το τι παίκτης υπήρξε ο Γουέστμπρουκ, ο οποίος είναι 36 ετών πλέον, αγωνίστηκε στους Ντένβερ Νάγκετς τη φετινή αγωνιστική περίοδο και στο συμβόλαιό του έχει player option, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος αν θα παραμείνει ή όχι.

Όπως, λοιπόν, αναφέρουν δημοσιεύματα, ο 36χρονος σταρ αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία θα αγωνίζεται στη Euroleague από τη νέα σεζόν και φέρεται να ετοιμάζεται να καταθέσει στον Αμερικανό μια πρόταση που θα είναι πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

