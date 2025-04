Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον σχεδόν με βεβαιότητα (99,9%) στους ομίλους του Champions League της επόμενης σεζόν, καθώς και το τελευταίο εμπόδιο –η Μπόντο Γκλιμτ– απομακρύνθηκε από την εξίσωση.

Η μοναδική εναπομείνασα πιθανότητα που μπορεί να ανατρέψει αυτό το σενάριο είναι να κατακτήσει η Ρέιντζερς το πρωτάθλημα Σκωτίας – κάτι που όμως θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Αυτή τη στιγμή οι «Τζερς» υπολείπονται 15 βαθμούς από την πρωτοπόρο Σέλτικ, ενώ απομένουν μόλις πέντε αγωνιστικές.

Έτσι, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται ήδη για τη μεγάλη του επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι Πειραιώτες θα γλιτώσουν τα προκριματικά του καλοκαιριού, όπως συνέβη και πέρυσι με τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League, χάρη στην κατάκτηση του Conference League.

Με αυτά τα δεδομένα, και εφόσον η Σέλτικ διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη με ασφάλεια το πότε και το πώς θα ξεκινήσει το νέο ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League:

28 Αυγούστου 2025: Κλήρωση, όπου θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Stage.

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική του τουρνουά.

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική του τουρνουά.

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική του τουρνουά.

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική του τουρνουά.

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική του τουρνουά.

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική του τουρνουά.

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική του τουρνουά.

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική του τουρνουά.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ του Champions League:

30 Ιανουαρίου 2026: Κλήρωση των Play Off.

17-18 Φεβρουαρίου 2026: 1ος αγώνας των Play Off.

24-25 Φεβρουαρίου 2026: 2ος αγώνας των Play Off.

27 Φεβρουαρίου 2026: Κλήρωση για τους «16», όπου και θα προκύψουν τα δύο «μονοπάτια» ως τον τελικό.

10-11 Μαρτίου 2026: 1ος αγώνας για τη φάση των «16».

17-18 Μαρτίου 2026: 2ος αγώνας για τη φάση των «16».

7-8 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

14-15 Απριλίου 2026: 2ος αγώνας της προημιτελικής φάσης.

28-29 Απριλίου 2026: 1ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

5-6 Μαΐου 2026: 2ος αγώνας της ημιτελικής φάσης.

30 Μαΐου 2026: Τελικός (Βουδαπέστη).

Ο Ολυμπιακός αναμένεται με βάση όλα τα τωρινά δεδομένα να τοποθετηθεί στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης για τη League Phase του επόμενου Champions League, σύμφωνα και με την ανάλυση του «Football Meets Data».

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης, κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Έτσι, οι Πειραιώτες δεν θα αποφύγουν το ενδεχόμενο να κοντραριστούν και με δύο ομάδες από το ίδιο επίπεδο ισχύος με αυτούς.

Η κλήρωση, λοιπόν, θα καθορίσει οχτώ διαφορετικούς αντιπάλους: δύο από το πρώτο γκρουπ, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο (το δικό τους) και δύο από το τέταρτο, για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα των οκτώ αγώνων στη φάση των ομίλων της σεζόν 2025-26.

[📊 UCL 2025/26 – as things stand]



UCL league stage if all domestic leagues and European competitions ended today (15 Apr).



Assumptions:

🔹 seeded teams win in qualifying rounds

🔹 team with highest club coefficient takes the UEL title holder spot (Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)



📊📉📈 Full… pic.twitter.com/LJkRbG2V2e