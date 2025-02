«Με ελληνικό αέρα» ολοκληρώθηκε η League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης, με συναρπαστικά αποτελέσματα και σπουδαίες εμφανίσεις. Ο Τζόλης «μοίρασε» δύο ασίστ, ενώ ο Παυλίδης σημείωσε το έβδομο του γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Η Μπριζ, με εξαιρετική απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, επικράτησε 3-1 της Αταλάντα στο Μπέργκαμο και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Η Αταλάντα έχασε πολλές ευκαιρίες, ενώ στο 61′ ο Λούκμαν απέτυχε να σκοράρει από το πέναλτι που είχε κερδίσει μετά από ανατροπή του Τζόλη.

Ο Ταλμπί, σε ηλικία 19 ετών και 285 ημερών, μπήκε στην ιστορία του Champions League ως ο τέταρτος νεότερος παίκτης που σκοράρει δύο γκολ σε νοκ-άουτ αγώνα.

Η Μπενφίκα με μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Μονακό πήρε τελικά την πρόκριση με σκορ 4-3. Ο Παυλίδης σκόραρε το 2-2 με πέναλτι στο 76′ πετυχαίνοντας το 7ο γκολ του στη διοργάνωση, ενώ το γκολ της πρόκρισης πέτυχε ο Κοκτσού στο 84’.

5 goals in his last 3 games 🥵#UCL pic.twitter.com/57kmQh8j6o