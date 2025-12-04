Στον ανακριτή Λαμίας μετέβη το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, μέλος της πολυμελούς διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε κόσμο, με τις μεθόδους του ξένου συναλλάγματος και των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Μια εγκληματική οργάνωση, που από τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι τις 25/2/25 που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, είχε αποσπάσει ποσό τουλάχιστον 1.135.000 ευρώ από τα θύματά της, μεταξύ αυτών και δύο Λαμιώτες, ηλικίας 67 και 50 ετών.

Ο 35χρονος συνελήφθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο, δυνάμει εντάλματος του Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Λαμίας για τις κακουργηματικές πράξεις της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης με υπολογιστή τετελεσμένης και σε απόπειρα, της απάτης κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Με αίτημα των συνηγόρων του, Νίκου Αλετρά και Κωστή Αμπλιανίτη είχε πάρει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας. Με τη σύμφωνη γνώμη και της Αντιεισαγγελέως που χειρίζεται την υπόθεση, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Θυμίζεται ότι κατά το πρώτο στάδιο της αποκάλυψης της υπόθεσης είχαν συλληφθεί πέντε άτομα, όλοι Έλληνες, τέσσερις άνδρες και μία 72χρονη γυναίκα που φερόταν να είχε το ρόλο του «λογιστή» της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά τα μέλη που ταυτοποιήθηκαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ήταν 21 και συγκεκριμένα εννέα Έλληνες -εκ των οποίων οι τρεις ήταν γεννημένοι στην Αλβανία- επτά Αλβανοί, ένας Βούλγαρος, δύο Γερμανοί, ένας Τούρκος, ένας Κύπριος, ενώ δύο ακόμη δράστες με συγκεκριμένο αριθμό ψηφιακών πορτοφολιών (crypto wallet) δεν έχουν προς το παρόν αποκαλυφθεί.

Οι παραπάνω διέπρατταν απάτες με τη μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud» και «Forex fraud», μεταξύ αυτών και ένας 42χρονος, Πρόεδρος Συλλόγου Ρομά της χώρας. Κάποιοι εξ αυτών διαχειριζόντουσαν Μονοπρόσωπες ΙΚΕ, που υποτίθεται ότι διαχειριζόντουσαν επενδυτικά προϊόντα, ενώ ο 53χρονος Βούλγαρος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εταιρίας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνολικά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενέχονται σε τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων 38 στην Ελληνική και 2 στην Κυπριακή Επικράτεια (συνεχίζονται οι έρευνες για απάτες σε Αυστρία και Λουξεμβούργο), αποκομίζοντας το παραπάνω ιλιγγιώδες ποσό. Από τους δύο Λαμιώτες το ποσό που απέσπασαν ανέρχεται σε 75.404 ευρώ.