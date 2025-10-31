Μια σπάνια και ενθαρρυντική στάση από γονείς στη Θεσσαλονίκη προκαλεί θετικά σχόλια. Αντί να καλύψουν τα παιδιά τους μετά από ένα περιστατικό με αυτοκίνητο, αποφάσισαν να αναλάβουν την ευθύνη και να συνεργαστούν με τις Αρχές.

«Καταλάβαμε πώς είναι να χτυπούν το αυτοκίνητό σου. Αλλά τα παιδιά δεν φταίνε που παρουσιάστηκαν στο τμήμα», λέει πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον του 14χρονου. «Ήθελαν απλώς να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο για να δουν πώς είναι. Μας το είπαν και θεωρήσαμε σωστό να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη απέναντι στην ιδιοκτήτρια. Δεν πρέπει να θεωρηθούν κλέφτες».

Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου περιέγραψε τις συνέπειες του περιστατικού: «Το αυτοκίνητο ήταν στο συνεργείο για επισκευή. Έσπασε το μπροστινό φανάρι, το δεξί φτερό και η ποδιά χρειάζονται αλλαγή. Τρεις ημέρες ήμουν στην Ασφάλεια και όλο αυτό μου στοίχισε ψυχολογικά».

Όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι δεν πήραν το αυτοκίνητο για κλοπή. Ένα παιδί βρήκε τα κλειδιά, ξεκλείδωσε το όχημα και τα υπόλοιπα παιδιά μπήκαν μέσα, προκαλώντας τυχαία ζημιά σε άλλο αυτοκίνητο πριν το εγκαταλείψουν. «Το παιδί που οδήγησε και προκάλεσε τη σύγκρουση δεν έχει εμφανιστεί», επισημαίνει το οικογενειακό περιβάλλον.

Το περιστατικό πέρασε απαρατήρητο για αρκετές ημέρες, καθώς η ιδιοκτήτρια δεν είχε καταλάβει την εξαφάνιση του οχήματος: «Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου έπεσαν τα κλειδιά στην πυλωτή. Τα έψαξα για μία εβδομάδα χωρίς αποτέλεσμα. Δεν είχα κουνήσει το αυτοκίνητο, το έβλεπα από το μπαλκόνι μου».

Η στάση των γονέων εντυπωσίασε και τους αστυνομικούς: αντί να κρύψουν τα παιδιά τους, τους οδήγησαν οι ίδιοι στο αστυνομικό τμήμα. «Πήγαν στο Τμήμα, ζήτησαν συγγνώμη και προσφέρθηκαν να καλύψουν τα έξοδα της ζημιάς», ανέφερε η ιδιοκτήτρια. «Ήταν μια εφηβική τρέλα, αλλά οι γονείς έκαναν το σωστό».

Η δικαιοσύνη πλέον καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με τον νόμο, ενώ η στάση των γονέων δίνει ένα θετικό παράδειγμα υπευθυνότητας και αναλαμβάνει τις συνέπειες με ωριμότητα, ενθαρρύνοντας την ηθική συμπεριφορά και την κοινωνική ευθύνη.