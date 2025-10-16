Ένας 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία την παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Η σύλληψή του έγινε από άνδρες του Λιμενικού Σώματος μετά τον εντοπισμό, χθες το απόγευμα, επτά Σύρων, ανάμεσά τους και 4 ανήλικα (τα μικρότερα 3 και 4 ετών), σε ελεγχόμενο χώρο εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Οι Σύροι, με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, υπέδειξαν φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, από το οποίο εξήλθαν σκίζοντας το μουσαμά που περιβάλλει την καρότσα. Εξεταζόμενοι από στελέχη του Λιμενικού δήλωσαν, κατά πληροφορίες, πως επιβιβάστηκαν το περασμένο Σάββατο στην καρότσα, από χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τους αντιληφθεί ο Τούρκος οδηγός.

Ο 24χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, κατά συρροή, με σκοπό την κερδοσκοπία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.