Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εγκληματικότητας (Δ.Α.Ο.Ε.), με σκοπό την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στην Αττική, αποσπώντας χρηματικά ποσά με ψευδείς ιδιότητες και προσχηματικές υποσχέσεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τουλάχιστον 40 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη έκταση και τη συστηματικότητα της εγκληματικής δράσης.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν άλλα δύο μέλη της σπείρας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες παρίσταναν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών ή κρατικών υπηρεσιών, προσεγγίζοντας τα θύματά τους με ψευδείς προφάσεις, όπως για παράδειγμα ότι δήθεν δικαιούνται επιστροφές φόρων, επιδόματα ή ότι εκκρεμεί κάποια επείγουσα υποχρέωση προς το Δημόσιο. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας κατάφερναν να αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά ή και προσωπικά δεδομένα.