Θύμα επίθεσης με δρεπάνι έπεσε ένας 35χρονος άνδρας από το Πακιστάν στο Ηράκλειο ύστερα από καβγά με έναν 32χρονο συμπατριώτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – συναντήθηκαν και άρχισαν να καβγαδίζουν.

Στη συνέχεια η διαφωνία άρχισε να παίρνει άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να επιτίθεται στον 35χρονο με ένα δρεπάνι, χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπουν τα τραύματά του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, που ξεκίνησε τις έρευνες και προχώρησε στη σύλληψη του 32χρονου.