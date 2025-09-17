Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών καταδίκασε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 54χρονο, ο οποίος παρενόχλησε 19χρονη επιβάτιδα σε δρομολόγιο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η νεαρή κοπέλα ταξίδευε από την Πάτρα με προορισμό τον Βόλο. Κατά τη διάρκεια στάσης του λεωφορείου στη Λαμία, ο 54χρονος κάθισε δίπλα της και προσπάθησε να ανοίξει συζήτηση, ζητώντας ακόμη και τον αριθμό του τηλεφώνου της.

Όταν εκείνη αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να άπλωσε το χέρι του και να την άγγιξε στον μηρό, χωρίς τη συναίνεσή της. Η 19χρονη, σοκαρισμένη, αντέδρασε αμέσως, απομάκρυνε το χέρι του και άλλαξε θέση.

Σε κατάσταση αναστάτωσης, εξιστόρησε όσα είχαν συμβεί σε συνεπιβάτιδα, η οποία ενημέρωσε τον οδηγό. Εκείνος κάλεσε την αστυνομία και ο 54χρονος συνελήφθη μόλις το λεωφορείο έφτασε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών. Η έφεση που άσκησε είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον επιπλέον όρο να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.