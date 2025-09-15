Ο Γιάννης Μάλαμας, ο 24χρονος τραγουδιστής και γιος του καταξιωμένου δημιουργού Σωκράτη Μάλαμα, βρέθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο νεαρός καλλιτέχνης κλήθηκε να απολογηθεί για το επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από λίγο καιρό με έναν οδηγό ταξί και έναν αστυνομικό, στην περιοχή του Μοναστηρακίου.

Η δίκη αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη (18.09.2025) και ο Γιάννης Μάλαμας αφέθηκε ελεύθερος. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξύβριση, την απειλή και τις σωματικές βλάβες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους η μητέρα του, Γλυκερία Σταθοπούλου ανέφερε:

«Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν»