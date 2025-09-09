Μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για τον ξυλοδαρμό του 60χρονου άνδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν 14χρονο δίνει η οικογένεια του ανήλικου, με τον πατέρα του να τονίζει πως έχει προχωρήσει σε μήνυση.

Ειδικότερα, ο 14χρονος υποστηρίζει πως περπατούσε στον δρόμο μαζί με δύο φίλες του, όταν ο 60χρονος άρχισε να τους βρίζει, επειδή δεν μπορούσε να περάσει με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ανήλικο ο άνδρας κατέβηκε από το όχημα και έπιασε το παιδί από τον λαιμό και εκείνο αναγκάστηκε να απαντήσει στη χειροδικία.

«Ήταν Σάββατο 5 η ώρα, αλλά αυτός φοβόταν να μου το πει και το είπε στη μάνα του την Κυριακή και λέει έτσι και έτσι έχω κάνει, δεν έφταιξα σε κάτι, περνούσαμε στον δρόμο και τραβάει ο άλλος χειρόφρενο, λέει γιατί να περνάτε στον δρόμο, τραβάει χειρόφρενο πάει και τον πιάνει από τον λαιμό. Αυτός τον έβριζε και τον γιο μου, λέει γ@@ και τον στρίμωξε στο αυτοκίνητο. Έχει και πρόβλημα, έχει πρόβλημα η καρδιά. Έχω κάνει μήνυση», επεσήμανε μιλώντας στο Mega ο πατέρας του παιδιού.

«Να βγει όλη η αλήθεια»

Παρόμοια με του πατέρα του 14χρονου είναι και η μαρτυρία της αδερφής μίας από τις κοπέλες που βρέθηκαν στο σημείο.

«Να βγει όλη η αλήθεια γιατί έχει βγει το μισό βίντεο που έχει τραβήξει μία γυναίκα. Όλο το συμβάν ξεκίνησε όταν τα δύο κορίτσια μαζί με τον νεαρό ήταν παρέα και προχωρούσαν στον δρόμο. Καθώς προχωρούσαν, ήταν ένα αμάξι από πίσω ο οποίος πάτησε κόρνα και τους εξύβρισε, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και τα κορίτσια όπως γύρισαν γιατί τον είδαν θυμωμένο, του λένε “μα, θα μας πατήσεις;”. Και εκείνος βγήκε βίαια απέναντι στα κορίτσια, γιατί ο νεαρός ήταν από πίσω, και πήγε να τους πιάσει τον λαιμό. Ο νεαρός το είδε αυτό και έτσι μπήκε στη μέση για να τα προστατεύσει τα κορίτσια και ο 60χρονος έπιασε τον 14χρονο από τον λαιμό και τον στρίμωξε προς το αμάξι», επεσήμανε το κορίτσι.