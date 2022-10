Έχουν περάσει 123 χρόνια από όταν η Ελλάδα και η Ιαπωνία υπέγραψαν τη Συνθήκης Φιλίας και Εμπορίου. Από τότε, έχουν αλλάξει πολλά, ιδιαίτερα στη χώρα μας με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και με την εξωστρέφεια να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης.

Μια μεγάλη επιχειρηματική και κυβερνητική αποστολή από την Ιαπωνία, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί αντιπροσωπεία μεγάλων επιχειρήσεων από την χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικές πηγές, «οι Ιάπωνες είναι συντηρητικοί επενδυτές αλλά αναγνωρίζουν πλέον ότι έχουμε δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος αφού έχει εξαλειφθεί ο ανασταλτικός παράγοντας της γραφειοκρατίας και δίνουμε δυνατότητες, κίνητρα, καλό ρυθμιστικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η Ελλάδα επιθυμεί διακαώς να συνδεθεί επενδυτικά με την μακρινή Ιαπωνία που είναι η 3η οικονομική δύναμη παγκοσμίως και έτσι να επιτύχει την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των ναυτιλιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών logistics, στους οποίους η χώρα μας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης.

Η ισχυρή Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία Keidanren, που βρίσκεται στη χώρα μας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου θα βρεθεί και στα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα και οι εταιρίες που θα συμμετάσχουν από την ιαπωνική πλευρά είναι: Hitachi Ltd., Ana Holdings Inc., Sumitomo Deutschland GmbH, Sumitomo Life Insurance Company, Japan Airlines Co., Nomura Holdings Inc., Mitsubishi Electric Europe B.V.