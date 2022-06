«Όλοι οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν για την ωρολογιακή βόμβα του δημογραφικού, πρέπει εμείς να την απενεργοποιήσουμε» είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη (8/6) μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, στον απόηχο της μεγάλης εθνικής απογραφής του 2021.

Σημείωσε ότι δεν είναι ένα αμιγώς ελληνικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό. «Στον αναπτυσσόμενο κόσμο υπάρχει το ανάποδο πρόβλημα με υπερπληθυσμό και έκρηξη γεννήσεων σε ηπείρους όπως η Αφρική», τόνισε ακόμα και το απέδωσε σε πολέμους και μετακινήσεις πληθυσμών.

«Είναι πάνω από τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία» σημείωσε και αυτό το ζήτημα εισβάλλει τώρα ως επείγουσα πολιτική προτεραιότητα ορμητικά στον δημόσιο διάλογο, πρόσθεσε.

«Αν όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για κοινό πρόβλημα, τότε κοινή πρέπει να είναι και η αντιμετώπισή του, πρόσθεσε απευθυνόμενος στα κόμματα. Η πιο φλέγουσα διάσταση» σημείωσε ο πρωθυπουργός, δεν είναι η θέση κάποιων ακραίων ότι τάχα θα εξαφανιστεί το ελληνικό έθνος αλλά ο πρώτος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οικονομικός και κοινωνικός. Είναι η μείωση των κοινωνικά ενεργών πολιτών.

Αναφέρθηκε επίσης στη γήρανση του πληθυσμού και την επιβάρυνση του ασφαλιστικού και του συστήματος υγείας. «Δεν είναι απειλή της ταυτότητάς μας αλλά για την υπονόμευση της ταυτότητας του τόπου να παράγει πλούτο» επεσήμανε.

Χαρακτήρισε επίκαιρο και καθοριστικό το ζήτημα σε μια συγκυρία που ο πλανήτης είναι σε παγκόσμια αναταραχή και αβεβαιότητα.

«Ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στις προβλέψεις των ειδικών εδώ και μια 10ετία ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται με τις γεννήσεις να υπολείπονται των θανάτων.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι χάσαμε ένα πλούσιο δυναμικό με την μετανάστευση νέων ανθρώπων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό.

Κάνοντας μια σύντομη παρένθεση τόνισε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ώθησε νέους με υψηλή μόρφωση να μεταναστεύσουν δεν ήταν μόνο η αναζήτηση δουλειάς αλλά και η αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει μια βαθιά αναξιοκρατική κοινωνία. Και γι’ αυτό είπε ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο η οικονομική διάσταση της πολιτικής. Να παλέψουμε για μια πιο δίκαιη Ελλάδα για αξιοπρεπές εισόδημα αλλά και ποιότητα εργασίας, στέγαση και εργασία. Και ατομικά δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοκρατία και ευκαιρίες να καταφέρει να γίνει κανείς αυτό που ονειρεύεται και μπορεί.

Για την διάσταση της γήρανσης, τόνισε ότι πριν από 50 χρόνια το 1962 μόλις το 8% του πληθυσμού ήταν άνω των 65 ετών. Το 26% ήταν κάτω των 14 ετών. Σήμερα το 23% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Αυξήθηκε επίσης πολύ η μέση ηλικία της γυναίκας που αποκτά το πρώτο της παιδί. Αυτό σημαίνει, είπε ότι γερνάμε και λιγοστεύουμε. Μόνο αν δούμε κατάματα την απειλή θα τον αντιμετωπίσουμε.

«Υπάρχει ένδειξη αναστροφής στο brain drain»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι το φυσικό ισοζύγιο θανάτων προς γεννήσεις θα μείνει αρνητικό έως το 2045.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι υπάρχει ένδειξη αναστροφής στο brain drain και έφερε ως παράδειγμα το κέντρο καινοτομίας της Pfizer όπου μια στις 3 αιτήσεις είναι από έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν.

Αναφέρθηκε επίσης στο επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση και στην κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τους πολύτεκνους με μεγάλα αυτοκίνητα.

Επίσης, στην επιδοτούμενη γονική άδεια και την προστασία των γονιών από την απόλυση αλλά και τη διαμόρφωση χώρων φύλαξης παιδιών στους χώρους των επιχειρήσεων.

«Υπάρχει νέα νομοθετική πρωτοβουλία που αυξάνει το όριο ηλικίας στα 54 έτη για τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν»

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λέγοντας ότι υπάρχει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που αυξάνει το όριο ηλικίας στα 54 έτη για τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν.

«Οι δράσεις μας εδώ και τρία χρόνια απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα», είπε ο πρωθυπουργός «και έχουν αποβεί πολύ πιο αποτελεσματικές από ένα εφάπαξ επίδομα».

Τόνισε ωστόσο ότι πρέπει να λυθούν βασικά προβλήματα δεκαετιών που δεν συναντούν όμως πολλές φορές την συναίνεση των κομμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο μέλλον θα εξασφαλιστεί προσιτή στέγη για τους νέους ανθρώπους καθώς το κόστος για την αγορά νέου σπιτιού έχει ανεβεί σημαντικά και λειτουργεί αποτρεπτικά νέα ζευγάρια να μείνουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικογένεια.

«Αυτό», τόνισε, «θα συμβεί μέσα από την αξιοποίηση περιουσίας του δημοσίου αλλά και μέσα από την κατάργηση αντικινήτρων που λειτουργούν αποτρεπτικά».

Είπε ακόμα ότι στην τελική ευθεία είναι η επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών έως τις 6 το απόγευμα αλλά και η στελέχωση των μονάδων υγείας των νησιών με παθολόγους και παιδίατρους.

Επίσης, χαρακτήρισε πρόκληση την προετοιμασία του συστήματος υγείας για έναν πληθυσμό που γερνά λέγοντας ότι νοσήματα όπως η άνοια και το Αλτσχάιμερ εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.

Τέλος, μίλησε για ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξει χωρίς προκαταλήψεις και αναφέρθηκε στην ένταξη στην ελληνική κοινωνία των νόμιμων μεταναστών.

«Υπάρχει έλλειψη χεριών στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα της οικοδομής αλλά και της συγκομιδής γιατί λείπουν από τη χώρα εργατικά χέρια», είπε περιγράφοντας την κατάσταση. Και συνέχισε: «Κυρίως όμως η ώριμη ένταξη αλλοδαπών στην κοινωνία θα μας βοηθήσει όλους και έχουμε την θετική εμπειρία την ένταξη των Αλβανών μεταναστών που πλέον η δεύτερη γενιά τους έχει ως πατρίδα την χώρα μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα όσον αφορά στην έλλειψη εργατικών χεριών ότι η χώρα μας προχωρά σε διμερείς διακρατικές συμφωνίες. Σημείωσε πάντως ότι η νέα αυτή πολιτική, δεν θα γίνει με τρόπο που να αφήσει κανέναν στο περιθώριο, δηλαδή οι νέοι Έλληνες άνεργοι να μένουν χωρίς δουλειά αλλά ούτε και συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα απέναντι σε ευάλωτους ξένους εργαζόμενους.

«Μια χώρα μεσήλικων που γεννά λίγα παιδιά οφείλει να ανανεωθεί με πιο νέους ανθρώπους, εκείνους που ασπάζονται τις αξίες της και είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν οικογένειες και τις οποίες θα μπορούν να συντηρήσουν. Είναι αναγκαίο, επίκαιρο, και κρίσιμο, είπε να ανοίξουμε τη συζήτηση αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και πάνω απ’ όλα έχοντας εθνική αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη σε έναν πολιτισμό που διαπερνά ακέραιος την ιστορία φωτίζοντας τους αιώνες», είπε ακόμα.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι το δημογραφικό είναι ένα εθνικό υπαρξιακό ζήτημα και απαιτεί τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της χώρας.