Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά αυτή την ώρα στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, στον απόηχο της μεγάλης εθνικής απογραφής του 2021.

Ο πρωθυπουργός ξεδιπλώνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο συνδέεται με το σύστημα υγείας, το ασφαλιστικό, την εκπαίδευση και φυσικά την οικογένεια.