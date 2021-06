Μήνυμα για μαζική συμμετοχή στη διαδικασία του εμβολιασμού, ειδικά τώρα που θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες στέλνει η κυβέρνηση, ανακινώντας ανοικτά πλέον δύο ζητήματα: τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ειδικές ομάδες πληθυσμού π.χ. υγειονομικοί και τα προνόμια των εμβολιασμένων. Παράλληλα, στις 19 Ιουνίου τερματίζεται η δωρεάν διάθεση self tests από τα φαρμακεία και ήδη το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με φορείς και παράγοντες της αγοράς για να αποφασιστούν τα νέα σημεία διάθεσης των τεστ αυτοδιάγνωσης, καθώς ήδη τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν έδαφος. Άλλωστε, μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται διπλή νομοθετική παρέμβαση και για τα δύο αυτά καίρια θέματα, αφού θα έχει προηγηθεί η εισήγηση της επιτροπής βιοηθικής -εντός της προσεχούς εβδομάδας- η οποία με γνώμονα τη δημόσια υγεία θα αποφασίσει για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, ενώ για το κομμάτι των διευκολύνσεων για τους εμβολιασμένους κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η αγορά ως ένα βαθμό θα αυτορρυθμιστεί, επιβάλλοντας νέους κανόνες για εμβολιασμένους και μη.

Ποια προνόμια συζητούνται

Σε πυρετώδεις συσκέψεις βρίσκεται το Μαξίμου σε συνεργασία με τους ειδικούς για την κατάρτιση του πακέτου των προνομίων για τους εμβολιασμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εστιατόρια, κινηματογράφους, καφετέριες κλπ σε εσωτερικούς χώρους η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όσους έχουν εμβολιαστεί και θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί μόνο με την επίδειξη αρνητικών τεστ. Παράλληλα, οι εμβολιασμένοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά γεγονότα, όπως συναυλίες, θέατρα και σινεμά, καθώς και στα γήπεδα από την νέα αγωνιστική περίοδο. Πάντως, επισήμως η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί για τις διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους μόλις το σύνολο των εμβολίων γίνει διαθέσιμο και για τις ηλικίες 18 έως 24 ετών.

Τα εμβόλια θα «φρενάρουν» και τα self test

Παράλληλα, εκτός του να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος εμβολιασμένων σε διάφορους χώρους, υπό συζήτηση βρίσκεται και το ενδεχόμενο άρσης της υποχρεωτικότητας για την εβδομαδιαία διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ. Το συγκεκριμένο προνόμιο θα ισχύσει από τις 15 Ιουνίου και σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Επιπρόσθετα, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να δοθούν διευκολύνσεις στις μετακινήσεις, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, όπως για παράδειγμα το να μην υποβάλλονται οι εμβολιασμένοι σε rapid test.

Τα σούπερ μάρκετ στη μάχη των self test

Σύμφωνα με πληροφορίες,«κλείδωσε» η διάθεση των self tests από τα σούπερ μάρκετ, καθώς η κυβέρνηση απαντά με αυτό τον τρόπο στο «φρένο» που βάζουν πλέον οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή στήριξαν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να καταρτιστεί μία λίστα με τα καταστήματα, όπου θα μπορεί να γίνεται η διάθεση τους.

Σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα -σήμερα για τη διάθεση δωρεάν self test πρέπει να συμπληρώνεται το ΑΜΚΑ του εργαζόμενου από τον υπάλληλο του φαρμακείου-, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι.

Δεύτερες σκέψεις από τους φαρμακοποιούς

Η άμεση δρομολόγηση της κυβέρνησης για διανομή self test και από άλλο κανάλι διάθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών. Αν θέλει η κυβέρνηση και είναι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες των φαρμακείων στην δωρεάν διάθεση των self test να μας κάνει πρόταση, θα πρέπει να συζητήσει μαζί μας μια νέα σύμβαση, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, ενώ ο Φαρμακευτικό Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας πιο έντονα, ανακοίνωσε χθες την άμεση αναστολή της δωρεάν διάθεσης self test. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του ΦΣΘ κατηγορεί την κυβέρνηση για αιφνιδιασμό υποστηρίζοντας ότι: ««με τέτοιες επαναλαμβανόμενες κάκιστες πρακτικές, δηλώσεων και αιφνιδιασμού σε βάρος του κλάδου των φαρμακοποιών, κάθε άλλο παρά συνεργασία μπορεί να υπάρξει, αν αυτό είναι το ζητούμενο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

Μάσκες τέλος για εμβολιασμένους;

Στο μεταξύ γρίφος παραμένει το θέμα της μη χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από τους πλήρως εμβολιασμένους. Και μπορεί προς το παρόν να μην αναμένονται σχετικές αποφάσεις, καθώς είναι δύσκολο να ελεγχθεί πόσοι από τους πολίτες που κυκλοφορούν χωρίς μάσκα έχουν κάνει το εμβόλιο, ωστόσο δεν αποκλείεται να μπει και αυτό στη λίστα με τα προνόμια που θα έχουν οι εμβολιασμένοι από το φθινόπωρο.