Υπουργείο Εξωτερικών: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ανακοίνωση για μόνιμη εκεχειρία στη Λιβύη

Τα εμπόλεμα μέρη στη Λιβύη υπέγραψαν συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλες τις περιοχές χώρας», όπως ανακοίνωσε σήμερα (23/10) η αποστολή του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση για μόνιμη εκεχειρία στη Λιβύη και εκφράζει την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε πολιτική λύση της κρίσης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ίδια ανάρτηση γραμμένη στα αγγλικά, το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πιστά τη συμφωνία για να διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα προς όφελος του λαού της Λιβύης και της ευρύτερης περιοχής.

#Greece welcomes tdy’s announcement of a permanent ceasefire in Libya that will hopefully lead to a political solution of the crisis. We call on all parties to faithfully implement the agreement to ensure peace &stability for the benefit of the people of Libya& the broader region

