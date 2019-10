«Η ιστορικά χαμηλή απόδοση του 1,5% για το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας αποτελεί ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας και στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπηρεσία Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιτυχημένες προσπάθειές τους», συμπλήρωσε.

The historically low yield of 1.5% for Greece's 10-year bond is yet another vote of confidence in the country's economy and strong growth prospects. I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance for their successful efforts.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 8, 2019