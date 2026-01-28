Η Αριστέα Καζάκου ,βύθισε στη θλίψη συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη τη Μεσσηνία. Είχε ενεργή παρουσία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου και υπήρξε υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, παρέμενε ενεργή ,συμμετέχοντας μάλιστα τον περασμένο Οκτώβριο στην παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Καλαμάτα.

Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την πορεία της στη σπουδάζουσα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τριφυλίας, Γιώργο Κωνσταντόπουλο, και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Ηταν παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας.