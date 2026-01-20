«Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων.

«Τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», είπε στη συνέχεια και καταλήγοντας σημείωσε: «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».