«Πολλές φορές, ειδικά όταν είμαστε νέοι και «βράζει το αίμα», αμφισβητούμε γενικώς το σύστημα και τις διαδικασίες. Θυμούμαι, όμως, ότι στα νιάτα μας υπήρχε ένα ωραίο τραγούδι, που έλεγε «φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Κι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που αποφάσισα να εμπλακώ ενεργά στα κοινά, γιατί πρέπει να έχουμε συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν εμάς και τις ζωές μας. Για τον λόγο αυτό προτρέπω και εσάς να γίνετε ενεργοί πολίτες και να μην παρασυρθείτε από τις σειρήνες της ιδιώτευσης», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στις μαθήτριες και τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λάρισας, που πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ο Θεσσαλός πολιτικός, απευθυνόμενος στα παιδιά, επισήμανε ότι «όπως γνωρίζετε, το δικαίωμα ψήφου είναι πια στα 17. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ως ενεργός πολίτης. Κι αυτό έχει μία ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας, που πολλοί επιλέγουν την αποχή από τις εκλογές ή την αδιαφορία για την πολιτική. Στην αρχαία Αθήνα η ιδιώτευση θεωρείτο πράξη ελεγχόμενη, είχε την απαξία της Εκκλησίας του Δήμου, της κοινωνίας των πολιτών. Τι σημαίνει, όμως, ιδιωτεύω; Σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Δεν ενδιαφέρομαι για την κοινότητα. Δεν ενδιαφέρομαι για το γενικό καλό. Ενδιαφέρομαι μόνο για το ατομικό μου συμφέρον. Αυτό έχει απαξία στην Αθηναϊκή Δημοκρατία που είναι η κοιτίδα της Δημοκρατίας. Υπ’ αυτή την έννοια, λοιπόν, καλό είναι να είμαστε ενεργοί πολίτες, γιατί εάν η πατρίδα μας ευημερεί, η κοινότητά μας ευημερεί, η πόλη μας ευημερεί, αν η ευρύτερη κοινωνία πάει καλά, τότε και εμείς θα πάμε καλύτερα».

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «με αυτές τις σκέψεις και τις προτροπές σας καλωσορίζω και πάλι στη Βουλή των Ελλήνων, σας εύχομαι καλή πρόοδο στα μαθήματά σας και το 2026 να φέρει κάθε καλό σε εσάς και τις οικογένειές σας».